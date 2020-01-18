RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Apple готова замінити
неякісні чохли-батареї

Apple готова замінити неякісні чохли-батареї
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:15

Apple готова замінити неякісні чохли-батареї

Пропонуємо до обговорення:
Щоб надати клієнтам безпроблемне використання своїх продуктів, Apple почала замінювати чохли Smart Battery для користувачів. Це сталося після того, як вони поскаржилися на проблеми з зарядкою. Заміна чохлів буде безкоштовною.

Дивися повний текст Apple готова замінити неякісні чохли-батареї.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92943
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:15

в Киеве производят замену чехлов в сервисном центре AppleLab
alex_zalyubovsky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 12.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:41

Некрочехлы для некродевайсов. Меняйте.
pin1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 05.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ЄС можуть прийняти закон, який змусить Apple перейти...
R2 » Суб 18 січ, 2020 23:44
0 100
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 січ, 2020 23:44
R2
"Слуга народу" готова підтримати відставку Гончарука і...
R2 » П'ят 17 січ, 2020 12:54
3 264
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 19:21
NetSerpent
Україна готова за рік прийняти 6,6 млрд кубометрів газу...
R2 » П'ят 17 січ, 2020 09:14
2 189
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 11:35
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.