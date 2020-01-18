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Apple готова замінити неякісні чохли-батареї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:15
Пропонуємо до обговорення:
Щоб надати клієнтам безпроблемне використання своїх продуктів, Apple почала замінювати чохли Smart Battery для користувачів. Це сталося після того, як вони поскаржилися на проблеми з зарядкою. Заміна чохлів буде безкоштовною.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 22:15
в Киеве производят замену чехлов в сервисном центре AppleLab
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alex_zalyubovsky
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Додано: Нед 19 січ, 2020 10:41
Некрочехлы для некродевайсов. Меняйте.
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pin1234
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