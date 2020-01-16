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В ЄС можуть прийняти закон,
який змусить Apple перейти...

В ЄС можуть прийняти закон, який змусить Apple перейти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:44

В ЄС можуть прийняти закон, який змусить Apple перейти...

Пропонуємо до обговорення:
Після того, як в 2018 році Apple перевела iPad Pro на універсальний роз'єм USB-C замість пропрієтарного Lightning, всі чекали логічного продовження - відмови від фірмового роз'єму Lightning і в смартфонах iPhone.

Дивися повний текст В ЄС можуть прийняти закон, який змусить Apple перейти на роз'єм USB-C у смартфонах iPhone.
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