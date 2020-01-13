Аналітики компанії зібрали статистику по несправностей, які були виявлені під час проведення технічного обслуговування на СТО
Дивися повний текст У Німеччині назвали найпроблемніші кросовери.
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Додано: Нед 19 січ, 2020 11:21
У Німеччині назвали найпроблемніші кросовери
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Німеччині назвали найпроблемніші кросовери.
Додано: Нед 19 січ, 2020 23:49
А де тут німецькі кросовери там в нових моделях гавна вистачає особливо концерн фольцваген а коштують як два японських джипа типу метсубісі поджеро спорт тільки міцик чи тойота десять років без проблем взагалі
Додано: Пон 20 січ, 2020 09:53
finuser339
А тут про 10 років ніхто і говорить. З цих 10-ти років - останні 7 наш брат буде докатувати.
Фолькси роблять так, аби вони проїздили тільки свій гарантійний термін.
А що мене здивувало - так відсутність в цьому рейтингу Шевроле Ніва. Адже вона продається в Германії. А такого фуфла навіть в Рено не бачили.
І питання до модератора - до чого тут фото з СУВ від ЧайнаАвтоПром?
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