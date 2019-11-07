У 2020 році податок сплачується за 2019 рік.
Дивися повний текст Податок на нерухомість: що заплатимо у 2020.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 січ, 2020 12:34
Податок на нерухомість: що заплатимо у 2020
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на нерухомість: що заплатимо у 2020.
Додано: Нед 19 січ, 2020 12:34
Якщо податок у 2020 сплачуємо за 2019, то ставка рахуватиметься від мін. з/п 2019 року, а в статті вказано що від мін. з/п 2020 року, тобто буде менша ніж вказано у тексті статті.
|