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Податок на нерухомість:
що заплатимо у 2020

Податок на нерухомість: що заплатимо у 2020
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 12:34

Податок на нерухомість: що заплатимо у 2020

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році податок сплачується за 2019 рік.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 12:34

Якщо податок у 2020 сплачуємо за 2019, то ставка рахуватиметься від мін. з/п 2019 року, а в статті вказано що від мін. з/п 2020 року, тобто буде менша ніж вказано у тексті статті.
ola_kryvoruchko
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 06:44

Рэкет на государственном уровне. Нет слов. Скоро и за объем вдыхаемого воздуха будем платить!!!
alexanderbobrishov
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