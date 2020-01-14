Мінекономіки: половина українців працездатного віку...

Додано: Пон 20 січ, 2020 08:20

yanyura написав: «Сегодня всего 12,8 миллиона из 28,5 миллиона украинцев трудоспособного возраста работают легально. Половина из нас трудоспособного возраста или работает в другой стране, или работает неформально», – сообщил Милованов.

Википедия утверждает, что "трудоспособный возраст" это

осіб працездатного віку (15—64 роки)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D0%B8



Сколько из 15-16-летних школьников, а из 60-64-летних "чистых" пенсионеров?

Их тоже надо заставить работать легально?



Милованов, аууууууууу! Википедия утверждает, что "трудоспособный возраст" этоСколько из 15-16-летних школьников, а из 60-64-летних "чистых" пенсионеров?Их тоже надо заставить работать легально?Милованов, аууууууууу!

"Из Украины бегут все - и специалисты, и бизнесмены. А правительство совершенно не понимает, как все это остановить", - пише на своїй сторінці в Фейсбук Олексій Гончаров, передають Патріоти України, і продовжує:"Бегут все, включая предпринимателей. Специалисты бегут от трудовой бедности, бизнесмены – от нарастающего налогового давления и произвола силовиков. И, естественно, профан Леша не знает, что делать с резким сокращением счета текущих операций, которое связано с ухудшением сразу всех трех основных балансов: торгового, инвестиционных доходов и баланса услуг. А когда не умеешь зарабатывать деньги и наращивать собственный капитал, то, конечно, залазишь в долги или строишь финансовую пирамиду. Что и делает наш Кабмин вместе с Нацбанком.И еще одно замечание, о чем многие догадываются, но не решаются открыто сказать: мы можем сколько угодно ждать успешного решения долговых проблем, сокращения бедности и повышения реальных доходов рядовых граждан, но без замены руководства НБУ ничего у этого состава Кабмина не получится. Боюсь, трудовая бедность у нас и далее будет только возрастать и оставаться главной проблемой не власти, а украинского общества".