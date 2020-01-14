Майже половина українців працездатного віку працюють легально. Решта — або на заробітках, або працевлаштовані нелегально.
Дивися повний текст Мінекономіки: половина українців працездатного віку працюють нелегально або на заробітках.
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Додано: Нед 19 січ, 2020 13:03
Мінекономіки: половина українців працездатного віку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекономіки: половина українців працездатного віку працюють нелегально або на заробітках.
Додано: Нед 19 січ, 2020 13:03
А сколько из этих 12,8 млн. заняты в бюджетной сфере? Где можно это узнать?
Додано: Нед 19 січ, 2020 13:35
Так сделайте так, чтобы заставить работодателей оформлять сотрудников и платить им нормальную зарплату!!!!
Додано: Нед 19 січ, 2020 18:43
Википедия утверждает, что "трудоспособный возраст" это
Сколько из 15-16-летних школьников, а из 60-64-летних "чистых" пенсионеров?
Их тоже надо заставить работать легально?
Милованов, аууууууууу!
Додано: Нед 19 січ, 2020 19:43
Специально глянул в Википедию :
"Занятость населения.
Экономически активное население (2011 год): 22 056,9 тыс. человек (в возрасте 15-70 лет), 20 247,9 тыс. человек (в трудоспособном возрасте)."
Где Милованов разглядел 28,5 миллиона украинцев трудоспособного возраста? Непонятно. Неужели за эти годы наросло?
Тут можно согласиться с критической самооценкой своей личности, данной самим министром.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Нед 19 січ, 2020 22:03
Заставить?
В стране есть законы по которым гражданин самостоятельно должен заплатить налоги за прибыль. Кто мешает этим работником самим официально зарегистрироваться и платить за себя налоги? Мешает не кто, а что. Жаба, жаба отдавать деньги государству. Вот если бы кто то, да на халяву.
Разве нет?
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Нед 19 січ, 2020 22:16
это не жаба, это доступ к телевизору. Если керманычи говорят в экраны одно, но делают другое, то какой здравомыслящий чилавек не будет следовать их примеру?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Пон 20 січ, 2020 08:12
29 млн. трудоспособного? Как бы все жители страны и есть 30 млн. Нет?
Додано: Пон 20 січ, 2020 08:20
"Из Украины бегут все - и специалисты, и бизнесмены. А правительство совершенно не понимает, как все это остановить", - пише на своїй сторінці в Фейсбук Олексій Гончаров, передають Патріоти України, і продовжує:
"Бегут все, включая предпринимателей. Специалисты бегут от трудовой бедности, бизнесмены – от нарастающего налогового давления и произвола силовиков. И, естественно, профан Леша не знает, что делать с резким сокращением счета текущих операций, которое связано с ухудшением сразу всех трех основных балансов: торгового, инвестиционных доходов и баланса услуг. А когда не умеешь зарабатывать деньги и наращивать собственный капитал, то, конечно, залазишь в долги или строишь финансовую пирамиду. Что и делает наш Кабмин вместе с Нацбанком.
И еще одно замечание, о чем многие догадываются, но не решаются открыто сказать: мы можем сколько угодно ждать успешного решения долговых проблем, сокращения бедности и повышения реальных доходов рядовых граждан, но без замены руководства НБУ ничего у этого состава Кабмина не получится. Боюсь, трудовая бедность у нас и далее будет только возрастать и оставаться главной проблемой не власти, а украинского общества".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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