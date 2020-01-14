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Мінекономіки: половина
українців працездатного віку...

Мінекономіки: половина українців працездатного віку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:17

  ruslan42212 написав:Але утримання с з/п мають бути зменшені.

А уже имеющихся пенсионеров как тогда кормить? -- в этом проблема всех пенсионных реформ: если что-то делать -- "бунты" будут прямо сейчас, если не делать ничего -- проблемы будут "когда-то потом" -- у послидовныкив.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:24

Есть инфа, что нас всего 28 миллионов в Украине (не путать с выехавшими), включая стариков и детей.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:36

  Галина441 написав:Есть инфа, что нас всего 28 миллионов в Украине (не путать с выехавшими), включая стариков и детей.

С таким же успехом можно написать, что есть инфа , что нас 18 миллионов :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:44

  ssnet написав:
  Галина441 написав:Есть инфа, что нас всего 28 миллионов в Украине (не путать с выехавшими), включая стариков и детей.

С таким же успехом можно написать, что есть инфа , что нас 18 миллионов :mrgreen:

Не обращайте внимания на этого бота -- он никогда на вопросы не отвечает -- рекомендую просто в игнор лист добавить.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:53

На самом деле, сотрудников никто не неволит. Предприниматель работает в конкурентной среде и имеет некую сумму, которую может заплатить работнику. Эта сумма не может быть растянута, увеличена, если предприниматель хочет, чтобы его предложения были конкурентно способными и востребованными на рынке. Так что наниматель обычно предлагает (особенно ценным сотрудникам) либо официально (за вычетом налогов), либо в конверте, часть или всё. Сотрудники,как раз хорошие профессионалы, как правило, выбирают конверт. И чем больше сумма, тем чаще. Хотя предпринимателю выгоднее (спокойнее) платить официально хорошему сотруднику.Причины банальны. Будь ты хоть чемпионом по уплате налогов, это не повлияет на твои затраты по жизни. Тебе всё равно придётся серьёзно помогать родителям, платить врачам в карман, платить за образование детей, даже полиции, чтобы она расследовала преступление по настоящему, а не имитировала деятельность. К примеру, у знакомого моего обчистили гараж, который был на охраняемой территории, украли мотоблок, хороший генератор, квадроцикл и ещё много чего. Разломали гидравлическим силовым инструментом заднюю стенку железного гаража (хотя она была усилена мощной решеткой). У него стояли там скрытые видеокамеры, которые записали видео грабителей, даже машину, на которую грузили награбленное. Вызвал он полицию, приехала молоденькая девушка-стажёр. Не могла даже правильно протокол составить, передал он ей записи, но она стразу сказала, что на ней более 300 дел, ей некогда и вряд ли кого найдут... Хорошо, что у него оказался в знакомых старый "мент", на пенсии, подрабатывающий частным сыском. За три дня они нашли воров и место, где скрывают награбленное, правда, мотоблок уже успели продать. Только благодаря его связям удалось поймать воров. Оказались работники теплосети, ремонтирующие теплотрассу неподалёку, куда стали брать по безнадёге бывших зеков. У другого знакомого делали операцию матери на печени, где потребовали только $2000 за инструмент и материалы, которые он хотел купить в аптеке, но один бывалый пациент подсказал, что за $1300 можно купить тут же в отделении у медсестры. Ну не скотство ли это?! Всего на взятки по операции ушло 80000 грн. И что тут удивительного, что люди предпочитают зарплату в конвертах...
GUD
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:41

Re: Мінекономіки: половина українців працездатного віку...

  GUD написав:И что тут удивительного, что люди предпочитают зарплату в конвертах...

В стране которая абсолютно ничего не дает взамен, за ваши налоги, так и должно быть. Сам бы судовольствием перевел бы свою зарплату в конверт. А то непонятно за что и кому каждый месяц 450$ высчитывают.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:04

тоже с удовольствием перешёл бы на конверт, но чтобы мне +19.5% добавили.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:18

  ssnet написав:
  Галина441 написав:Есть инфа, что нас всего 28 миллионов в Украине (не путать с выехавшими), включая стариков и детей.

С таким же успехом можно написать, что есть инфа , что нас 18 миллионов :mrgreen:

Не с таким. Простое сопоставление - в РФ при наличном населении (с гастарбайтерами) в 160+ миллионов производят 480 тыс. т печеного хлеба, на Украине - 85 тыс. т/месяц. Рынок хлеба очень четко реагирует на потребление, его не экспортируют/не импортируют/ не хранят. Можно было бы говорить о том, что хлебом замещают мясо, но в РФ его потребляют больше на 1/3 - 80 против 60 кг в год. Поэтому,весьма вероятно, что наличное население страны - около 32 млн. человек, в разгар сезона - еще меньше.
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