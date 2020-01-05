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ТОП-5 автомобілів, які знецінюються найшвидше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 січ, 2020 16:18
Пропонуємо до обговорення:
Майже кожна нова машина з часом знецінюється, хоча, звичайно, є винятки. Але одні автомобілі втрачають в ціні швидше, ніж інші.
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Додано: Нед 19 січ, 2020 16:18
посмотрел только что авториа А8 2017 года от 45000 и до 65000
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