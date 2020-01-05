Майже кожна нова машина з часом знецінюється, хоча, звичайно, є винятки. Але одні автомобілі втрачають в ціні швидше, ніж інші.
Дивися повний текст ТОП-5 автомобілів, які знецінюються найшвидше.
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Додано: Нед 19 січ, 2020 16:18
ТОП-5 автомобілів, які знецінюються найшвидше
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Дивися повний текст ТОП-5 автомобілів, які знецінюються найшвидше.
Додано: Нед 19 січ, 2020 22:41
Унуноктий, ціна на авторіа, і ціна, яку заплатять за автомобіль - це різні речі
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