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ТОП-5 автомобілів, які
знецінюються найшвидше

ТОП-5 автомобілів, які знецінюються найшвидше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:18

ТОП-5 автомобілів, які знецінюються найшвидше

Пропонуємо до обговорення:
Майже кожна нова машина з часом знецінюється, хоча, звичайно, є винятки. Але одні автомобілі втрачають в ціні швидше, ніж інші.

Дивися повний текст ТОП-5 автомобілів, які знецінюються найшвидше.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:18

посмотрел только что авториа А8 2017 года от 45000 и до 65000
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:41

Унуноктий, ціна на авторіа, і ціна, яку заплатять за автомобіль - це різні речі ;)
v_golub
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:59

Ціна авторіа і покупки, це дійсно різні речі, АЛЕ не 75% за три роки.
Щось нереальний дисконт.
Rainbow
 
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