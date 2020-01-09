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Розмір грошової допомоги
на дитину у Польщі

Розмір грошової допомоги на дитину у Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 18:09

Розмір грошової допомоги на дитину у Польщі

Пропонуємо до обговорення:
У Польщі, як і в Україні, надають соціальну допомогу при народженні дитини, одиноким матерям, малозабезпеченим сім’ям тощо.

Дивися повний текст Розмір грошової допомоги на дитину у Польщі.
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