|
|
Розмір грошової допомоги на дитину у Польщі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 січ, 2020 18:09
Пропонуємо до обговорення:
У Польщі, як і в Україні, надають соціальну допомогу при народженні дитини, одиноким матерям, малозабезпеченим сім’ям тощо.
Дивися повний текст Розмір грошової допомоги на дитину у Польщі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92947
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему