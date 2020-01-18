Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині, прогнозується, що після цього багато із них поїде саме до цієї країни.
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Додано: Нед 19 січ, 2020 19:21
Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині -...
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Дивися повний текст Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині - експерт.
Додано: Нед 19 січ, 2020 19:21
Держись Польша. После открытия Германии убегут твои украинские труженики. Готовьте курсы польского для вьетнамцев.
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:34
Для работы в международных компаниях обычно достаточно английского.
Додано: Нед 19 січ, 2020 22:45
Re: Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині -.
Одного английского как раз недостаточно
Додано: Нед 19 січ, 2020 23:54
Ну, образование, опыт - без этого и в родной стране не возьмут. А что касается знания местного языка, то это как раз не обязательно. Бывают, конечно, исключения, где местный язык необходим (в основном позиции, связанные с общением с клиентами).
Додано: Пон 20 січ, 2020 07:51
Re: Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині -.
Во времена ВОВ, при оккупации - вывозили насильно.
Сейчас, созданы условия, когда люди вынуждены, что бы не сдохнуть с голоду выезжать на заработки.
Наоборот организованный криминал выводит всё разграбленное в Украине в те же страны - куда вынуждено выезжать и население.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 20 січ, 2020 07:58
При прочих равны возьмут знающего местный язык
К тому же, я подозреваю, что те, кто работал в Польше, а сейчас ждут открытия немецкого рынка, - это не уникальные специалисты, которых будут хантить международные компании
Додано: Пон 20 січ, 2020 08:06
Додано: Пон 20 січ, 2020 08:09
Красную ленточку на границе с ФРГ кто из команды Z отрежет? Нужно больше пафоса, эпатажности, шелухи.
Додано: Пон 20 січ, 2020 08:15
"Из Украины бегут все - и специалисты, и бизнесмены. А правительство совершенно не понимает, как все это остановить", - пише на своїй сторінці в Фейсбук Олексій Гончаров, передають Патріоти України, і продовжує:
"Бегут все, включая предпринимателей. Специалисты бегут от трудовой бедности, бизнесмены – от нарастающего налогового давления и произвола силовиков. И, естественно, профан Леша не знает, что делать с резким сокращением счета текущих операций, которое связано с ухудшением сразу всех трех основных балансов: торгового, инвестиционных доходов и баланса услуг. А когда не умеешь зарабатывать деньги и наращивать собственный капитал, то, конечно, залазишь в долги или строишь финансовую пирамиду. Что и делает наш Кабмин вместе с Нацбанком.
И еще одно замечание, о чем многие догадываются, но не решаются открыто сказать: мы можем сколько угодно ждать успешного решения долговых проблем, сокращения бедности и повышения реальных доходов рядовых граждан, но без замены руководства НБУ ничего у этого состава Кабмина не получится. Боюсь, трудовая бедность у нас и далее будет только возрастать и оставаться главной проблемой не власти, а украинского общества".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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