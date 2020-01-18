Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині -...

Додано: Пон 20 січ, 2020 07:51

Во времена ВОВ, при оккупации - вывозили насильно.

Сейчас, созданы условия, когда люди вынуждены, что бы не сдохнуть с голоду выезжать на заработки.



Наоборот организованный криминал выводит всё разграбленное в Украине в те же страны - куда вынуждено выезжать и население.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.