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Українці чекають на відкриття
ринку праці у Німеччині -...

Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:21

Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині -...

Пропонуємо до обговорення:
Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині, прогнозується, що після цього багато із них поїде саме до цієї країни.

Дивися повний текст Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:21

Держись Польша. После открытия Германии убегут твои украинские труженики. Готовьте курсы польского для вьетнамцев.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:34

Українці із задоволенням працюватимуть в офісах і на висококваліфікованих посадах, але для цього потрібно знати місцеву мову на нормальному рівні та мати підтверджену освіту

Для работы в международных компаниях обычно достаточно английского.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:45

Re: Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині -.

Gastarbaiter написав:
Українці із задоволенням працюватимуть в офісах і на висококваліфікованих посадах, але для цього потрібно знати місцеву мову на нормальному рівні та мати підтверджену освіту

Для работы в международных компаниях обычно достаточно английского.
Одного английского как раз недостаточно :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:54

  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:Для работы в международных компаниях обычно достаточно английского.
Одного английского как раз недостаточно :)

Ну, образование, опыт - без этого и в родной стране не возьмут. А что касается знания местного языка, то это как раз не обязательно. Бывают, конечно, исключения, где местный язык необходим (в основном позиции, связанные с общением с клиентами).
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 07:51

Re: Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині -.

Во времена ВОВ, при оккупации - вывозили насильно.
Сейчас, созданы условия, когда люди вынуждены, что бы не сдохнуть с голоду выезжать на заработки.

Наоборот организованный криминал выводит всё разграбленное в Украине в те же страны - куда вынуждено выезжать и население.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 07:58

  Gastarbaiter написав:
Українці із задоволенням працюватимуть в офісах і на висококваліфікованих посадах, але для цього потрібно знати місцеву мову на нормальному рівні та мати підтверджену освіту

Для работы в международных компаниях обычно достаточно английского.


При прочих равны возьмут знающего местный язык
К тому же, я подозреваю, что те, кто работал в Польше, а сейчас ждут открытия немецкого рынка, - это не уникальные специалисты, которых будут хантить международные компании :)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 08:06

  Faceless написав:Одного английского как раз недостаточно :)


Сказал человек, который никогда заграницей не работал!
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 08:09

Красную ленточку на границе с ФРГ кто из команды Z отрежет? Нужно больше пафоса, эпатажности, шелухи.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 08:15

https://patrioty.org.ua/ecomomic/behstv ... 12236.html

"Из Украины бегут все - и специалисты, и бизнесмены. А правительство совершенно не понимает, как все это остановить", - пише на своїй сторінці в Фейсбук Олексій Гончаров, передають Патріоти України, і продовжує:

"Бегут все, включая предпринимателей. Специалисты бегут от трудовой бедности, бизнесмены – от нарастающего налогового давления и произвола силовиков. И, естественно, профан Леша не знает, что делать с резким сокращением счета текущих операций, которое связано с ухудшением сразу всех трех основных балансов: торгового, инвестиционных доходов и баланса услуг. А когда не умеешь зарабатывать деньги и наращивать собственный капитал, то, конечно, залазишь в долги или строишь финансовую пирамиду. Что и делает наш Кабмин вместе с Нацбанком.

И еще одно замечание, о чем многие догадываются, но не решаются открыто сказать: мы можем сколько угодно ждать успешного решения долговых проблем, сокращения бедности и повышения реальных доходов рядовых граждан, но без замены руководства НБУ ничего у этого состава Кабмина не получится. Боюсь, трудовая бедность у нас и далее будет только возрастать и оставаться главной проблемой не власти, а украинского общества".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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