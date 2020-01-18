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У Києві евакуювати неправильно припарковані авто будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 січ, 2020 23:58
Пропонуємо до обговорення:
В столиці працівники інспекції працюють у дві зміни, до 23-ої. Невдовзі, зі збільшенням штату працівників інспекції, планують запустити ще й третю зміну - нічну.
Дивися повний текст У Києві евакуювати неправильно припарковані авто будуть цілодобово
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Додано: Нед 19 січ, 2020 23:58
начали расчистку х******, забирают и владельца нет, дальше в оос,
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bklochok
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