|
|
|
В ЄС можуть прийняти закон, який змусить Apple перейти...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 січ, 2020 08:23
Пропонуємо до обговорення:
Після того, як в 2018 році Apple перевела iPad Pro на універсальний роз'єм USB-C замість пропрієтарного Lightning, всі чекали логічного продовження - відмови від фірмового роз'єму Lightning і в смартфонах iPhone.
Дивися повний текст В ЄС можуть прийняти закон, який змусить Apple перейти на роз'єм USB-C у смартфонах iPhone
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92947
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|