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У Києві затримали слідчого,
який отримав хабаря за...

У Києві затримали слідчого, який отримав хабаря за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:36

У Києві затримали слідчого, який отримав хабаря за...

Пропонуємо до обговорення:
Слідчі Державного бюро розслідувань затримали в Києві старшого слідчого Деснянського управління поліції за отримання хабара.

Дивися повний текст У Києві затримали слідчого, який отримав хабаря за закриття кримінальної справи.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:36

Ух-ти, в Деснянському районі все ж таки є слідчі. Оце так новина. Точніше були...
jeugen
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