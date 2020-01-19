Слідчі Державного бюро розслідувань затримали в Києві старшого слідчого Деснянського управління поліції за отримання хабара.
Дивися повний текст У Києві затримали слідчого, який отримав хабаря за закриття кримінальної справи.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 09:36
У Києві затримали слідчого, який отримав хабаря за...
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Дивися повний текст У Києві затримали слідчого, який отримав хабаря за закриття кримінальної справи.
Додано: Пон 20 січ, 2020 09:36
Ух-ти, в Деснянському районі все ж таки є слідчі. Оце так новина. Точніше були...
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