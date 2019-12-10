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У США співробітницю банку
звільнили за допомогу клієнту

У США співробітницю банку звільнили за допомогу клієнту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:09

У США співробітницю банку звільнили за допомогу клієнту

Пропонуємо до обговорення:
Банківський службовець з американського міста Портленд, штат Орегон, позбулася своєї посади через те, що фінансово допомогла клієнту, якому перед Різдвом затримали зарплату, пише Daily Mail.

Дивися повний текст У США співробітницю банку звільнили за допомогу клієнту.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:09

Какой-то дурдом! Что мешало работнице перечислить через он-лайн банкинг нужную сумму клиенту, если она так прониклась проблемами последнего, не покидая рабочего места?
papazina
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:37

  papazina написав:Какой-то дурдом! Что мешало работнице перечислить через он-лайн банкинг нужную сумму клиенту, если она так прониклась проблемами последнего, не покидая рабочего места?


Странная у вас мысль. Она хотела лично пообщаться и может ближе познакомиться, вручить деньги и убедиться, что человек действительно нуждается.
Вы часто переводите незнакомым людям деньги он-лайн? :)
Кузя
 
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