Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати для обчислення пенсії.
Дивися повний текст ПФУ знизив показник середньої зарплати.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:20
ПФУ знизив показник середньої зарплати
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Дивися повний текст ПФУ знизив показник середньої зарплати.
Додано: Пон 20 січ, 2020 10:20
Середню пенсію 20 тис. грн. легко досягти. Топ чиновникам дати пенсію по трільйону і все буде гаразд. А от мінімальну пенсію при курсі 25 зробити 20 тис. грн. слабо?
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