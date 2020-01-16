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ПФУ знизив показник
середньої зарплати

ПФУ знизив показник середньої зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:20

ПФУ знизив показник середньої зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати для обчислення пенсії.

Дивися повний текст ПФУ знизив показник середньої зарплати.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:20

Середню пенсію 20 тис. грн. легко досягти. Топ чиновникам дати пенсію по трільйону і все буде гаразд. А от мінімальну пенсію при курсі 25 зробити 20 тис. грн. слабо?
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