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У Китаї відкрився повністю роботизований ресторан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 січ, 2020 10:41
Пропонуємо до обговорення:
Китайський гігант Country Garden Holdings Co. Ltd. відкрив свій перший ресторан, яким управляють роботи.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:41
ТАК ОТ ДЕ ВОНО - майбутнє!!!
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