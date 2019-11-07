Застосування РРО є обов’язковим, якщо платник єдиного податку 2-4 груп в календарному році перевищив обсяг доходу 1 млн грн.
Дивися повний текст Що мають пам’ятати підприємці про РРО у 2020 році.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:46
Що мають пам’ятати підприємці про РРО у 2020 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що мають пам’ятати підприємці про РРО у 2020 році.
Додано: Пон 20 січ, 2020 10:46
Кто уже работает с РРО? Нам обещали их давать бесплатно. И где их брать? А то законодательную базу наспех приняли, а программное обеспечение не готово. Все ждут, что их отменят
Додано: Пон 20 січ, 2020 10:58
Почему никто не пишет, что это всё касается только тех кто получает деньги налом или через пос терминалы? Если идёт только безнал, то никакое РРО на фиг не нужно.
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