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Стало відомо, коли в Європі з'явиться синтетичне м'ясо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 січ, 2020 11:33
Пропонуємо до обговорення:
У найближчі два роки на ринку Європейського Союзу може з'явитися синтетичне м'ясо.
Дивися повний текст Стало відомо, коли в Європі з'явиться синтетичне м'ясо
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:34
А в наших пельменях что? Вопрос давно решён :)
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П'ят 17 січ, 2020 17:43
yama
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