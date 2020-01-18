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Стало відомо, коли в Європі
з'явиться синтетичне м'ясо

Стало відомо, коли в Європі з'явиться синтетичне м'ясо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:33

Стало відомо, коли в Європі з'явиться синтетичне м'ясо

Пропонуємо до обговорення:
У найближчі два роки на ринку Європейського Союзу може з'явитися синтетичне м'ясо.

Дивися повний текст Стало відомо, коли в Європі з'явиться синтетичне м'ясо.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:34

А в наших пельменях что? Вопрос давно решён :)
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