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Дубілет хоче спростити спілкування
бізнесу з військкоматами

Дубілет хоче спростити спілкування бізнесу з військкоматами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:16

Дубілет хоче спростити спілкування бізнесу з військкоматами

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів планує упровадити проєкт, за яким бізнес надсилатиме звіти щодо військових комісаріатів в електронній формі через податкову.

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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:16

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