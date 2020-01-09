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Дубілет хоче спростити спілкування бізнесу з військкоматами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 січ, 2020 12:16
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів планує упровадити проєкт, за яким бізнес надсилатиме звіти щодо військових комісаріатів в електронній формі через податкову.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 12:16
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