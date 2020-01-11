Кабінет міністрів планує упровадити проєкт, за яким бізнес надсилатиме звіти щодо військових комісаріатів в електронній формі через податкову.
Дивися повний текст Дубілет хоче спростити спілкування бізнесу з військкоматами.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 12:16
Дубілет хоче спростити спілкування бізнесу з військкоматами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дубілет хоче спростити спілкування бізнесу з військкоматами.
Додано: Пон 20 січ, 2020 12:23
>>> бізнес надсилатиме звіти щодо військових комісаріатів
Опять говорящая голова от ЗЕ-команды сама не поняла, что сказать хотела?
Додано: Пон 20 січ, 2020 12:48
а дубилет не хочет сделать службу только для тех кто хочет служить?
тогда и связь с бизнесом не нужна.
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:35
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