RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дубілет хоче спростити спілкування
бізнесу з військкоматами

Дубілет хоче спростити спілкування бізнесу з військкоматами
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:16

Дубілет хоче спростити спілкування бізнесу з військкоматами

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів планує упровадити проєкт, за яким бізнес надсилатиме звіти щодо військових комісаріатів в електронній формі через податкову.

Дивися повний текст Дубілет хоче спростити спілкування бізнесу з військкоматами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92960
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:16

Молодец.
anton_gms
 
Повідомлень: 770
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:23

>>> бізнес надсилатиме звіти щодо військових комісаріатів
Опять говорящая голова от ЗЕ-команды сама не поняла, что сказать хотела?
_hunter
 
Повідомлень: 1461
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:48

а дубилет не хочет сделать службу только для тех кто хочет служить?
тогда и связь с бизнесом не нужна.
Tabak
 
Повідомлень: 219
З нами з: 02.12.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:35

  Tabak написав:а дубилет не хочет сделать службу только для тех кто хочет служить?

Служба по контракту? Только для специалистов? С соответствующей оплатой?
-- та не, бред какой-то...
_hunter
 
Повідомлень: 1461
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гончарук хоче зробити іпотеку навіть дешевшою, ніж НБУ
R2 » Пон 20 січ, 2020 12:40
3 40
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 січ, 2020 13:12
Rainbow
Маск хоче відправити на Марс мільйон людей до 2050 року
R2 » Суб 18 січ, 2020 08:59
4 435
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 січ, 2020 11:27
lapay
Дешеві кредити для бізнесу: експерти оцінили нову...
R2 » Суб 11 січ, 2020 14:48
1 398
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 14:49
arheops

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16847)
20.01.2020 13:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.