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Дубілет хоче спростити спілкування бізнесу з військкоматами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 січ, 2020 12:16
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів планує упровадити проєкт, за яким бізнес надсилатиме звіти щодо військових комісаріатів в електронній формі через податкову.
Дивися повний текст Дубілет хоче спростити спілкування бізнесу з військкоматами
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R2
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Додано: Пон 20 січ, 2020 12:16
Молодец.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 12:23
>>> бізнес надсилатиме звіти щодо військових комісаріатів
Опять говорящая голова от ЗЕ-команды сама не поняла, что сказать хотела?
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_hunter
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Додано: Пон 20 січ, 2020 12:48
а дубилет не хочет сделать службу только для тех кто хочет служить?
тогда и связь с бизнесом не нужна.
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Tabak
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Додано: Пон 20 січ, 2020 13:35
Tabak написав:
а дубилет не хочет сделать службу только для тех кто хочет служить?
Служба по контракту? Только для специалистов? С соответствующей оплатой?
-- та не, бред какой-то...
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Додано: Пон 20 січ, 2020 16:51
Tabak написав:
а дубилет не хочет сделать службу только для тех кто хочет служить?
тогда и связь с бизнесом не нужна.
А при чем тут Дубилет то, эти вопросы не в его компетенции вообще
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Faceless
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Додано: Вів 21 січ, 2020 07:51
Надо сделать чтобы выборы в верховную раду только тех кто служил в армии ,так само и президента и всех чиновников.
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pego4502020
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Додано: Вів 21 січ, 2020 10:14
pego4502020 написав:Надо сделать чтобы выборы в верховную раду только тех кто служил в армии ,так само и президента и всех чиновников.
Чем потерянные больше года жизни улучшат профессиональные качества большинства чиновников или депутатов?
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Faceless
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Додано: Вів 21 січ, 2020 10:35
Faceless написав:
pego4502020 написав:Надо сделать чтобы выборы в верховную раду только тех кто служил в армии ,так само и президента и всех чиновников.
Чем потерянные больше года жизни улучшат профессиональные качества большинства чиновников или депутатов?
А це не втрачені роки , а часто зміна приоритетів та й взагалі поглядів на життя ...
Але треба в реальній армії служити . Зараз така можливість є ...
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Puente
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Додано: Вів 21 січ, 2020 10:35
Faceless написав:
pego4502020 написав:Надо сделать чтобы выборы в верховную раду только тех кто служил в армии ,так само и президента и всех чиновников.
Чем потерянные больше года жизни улучшат профессиональные качества большинства чиновников или депутатов?
умением пришивать лычки
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Мизантрóп
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