Дубілет хоче спростити спілкування бізнесу з військкоматами

Puente написав:
А це не втрачені роки , а часто зміна приоритетів та й взагалі поглядів на життя ...
Але треба в реальній армії служити . Зараз така можливість є ...
Це не про строкову службу. Кому цікава "реальна армія", військова кар'єра і все таке - ласкаво просимо на контракт. А строкова служба це апріорі втрачений рік життя, а загалом більше.
Загальнодержавну користь могли б мати програми військової підготовки населення, для будь кого, включно з жінками - володіння зброєю, перша медична допомога і таке інше, але це не строкова служба й теж добровільні заходи.
А тисячі й тисячі юнаків-строковиків лише втратять час, може й здоров'я, замість того, щоб чогось навчитися й приносити користь, і це за гроші платників податків. Водночас тисячі штабних щурів роками протирають штани у структурах МО, не приносячи жодної користі, а в час, коли армія була потрібна країні, рідко обгидилися і виявилося, що ці "військові" тільки красти держмайна вміють.
Армія країні потрібна. Боєздатна, а не специ з підмітвння плацу й фарбування трави, мотивована, а не примусово зігнана молодь, що могла б вчитися, працювати й своїми податками утримувати армію, що дійсно відповідає своїй назві.