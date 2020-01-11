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Дубілет хоче спростити спілкування
бізнесу з військкоматами

Дубілет хоче спростити спілкування бізнесу з військкоматами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:49

Re: Дубілет хоче спростити спілкування бізнесу з військкомат

Puente написав:
  Faceless написав:
pego4502020 написав:Надо сделать чтобы выборы в верховную раду только тех кто служил в армии ,так само и президента и всех чиновников.
Чем потерянные больше года жизни улучшат профессиональные качества большинства чиновников или депутатов?


А це не втрачені роки , а часто зміна приоритетів та й взагалі поглядів на життя ...
Але треба в реальній армії служити . Зараз така можливість є ...


Це не про строкову службу. Кому цікава "реальна армія", військова кар'єра і все таке - ласкаво просимо на контракт. А строкова служба це апріорі втрачений рік життя, а загалом більше.
Загальнодержавну користь могли б мати програми військової підготовки населення, для будь кого, включно з жінками - володіння зброєю, перша медична допомога і таке інше, але це не строкова служба й теж добровільні заходи.
А тисячі й тисячі юнаків-строковиків лише втратять час, може й здоров'я, замість того, щоб чогось навчитися й приносити користь, і це за гроші платників податків. Водночас тисячі штабних щурів роками протирають штани у структурах МО, не приносячи жодної користі, а в час, коли армія була потрібна країні, рідко обгидилися і виявилося, що ці "військові" тільки красти держмайна вміють.
Армія країні потрібна. Боєздатна, а не специ з підмітвння плацу й фарбування трави, мотивована, а не примусово зігнана молодь, що могла б вчитися, працювати й своїми податками утримувати армію, що дійсно відповідає своїй назві.
Faceless
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