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Гончарук хоче зробити іпотеку
навіть дешевшою, ніж НБУ

Гончарук хоче зробити іпотеку навіть дешевшою, ніж НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:40

Гончарук хоче зробити іпотеку навіть дешевшою, ніж НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Гончарук хоче зробити іпотеку навіть дешевшою, ніж НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:12

Ви за всіх не розписуйтесь! Для того щоб підняти економіку потрібно не тільки на примєра гнати, але й на кожного хто не платить податки (а таких у нас кожен другий).
В Україні досить багато людей чекають на доступну іпотеку, тому було б круто, якщо б її видавали хоча б під 10% річних.
Stanislav_S
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:12

agcsc
Ага, вот так абракадабра и мин ЗП 1000 уе :mrgreen:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:31

Давно чекаю цього.
Іпотечні кредити під 10% річних призведуть до збільшення вартості нерухомості на 30-40% за рік. Крім того, збільшиться і ліквідність нерухомості. Отже, можна буде продати усе здане в оренду і звалити (як написав вище agcsc, поважаючи себе) , або перекласти кошти у валютні спекуляції і через рік після неминучої кризи відкупити нерухомість у більшій кількості (зробив у 2008-2009 році).
Я про собі подібних.
Бажаю усім скористатися цим потенційним шансом.
awant
 
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