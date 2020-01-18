Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Гончарук хоче зробити іпотеку навіть дешевшою, ніж НБУ.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 12:40
Гончарук хоче зробити іпотеку навіть дешевшою, ніж НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук хоче зробити іпотеку навіть дешевшою, ніж НБУ.
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:12
Ви за всіх не розписуйтесь! Для того щоб підняти економіку потрібно не тільки на примєра гнати, але й на кожного хто не платить податки (а таких у нас кожен другий).
В Україні досить багато людей чекають на доступну іпотеку, тому було б круто, якщо б її видавали хоча б під 10% річних.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:31
Давно чекаю цього.
Іпотечні кредити під 10% річних призведуть до збільшення вартості нерухомості на 30-40% за рік. Крім того, збільшиться і ліквідність нерухомості. Отже, можна буде продати усе здане в оренду і звалити (як написав вище agcsc, поважаючи себе) , або перекласти кошти у валютні спекуляції і через рік після неминучої кризи відкупити нерухомість у більшій кількості (зробив у 2008-2009 році).
Я про собі подібних.
Бажаю усім скористатися цим потенційним шансом.
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