Ринок фінансових установ за останні три роки значно зріс.
Дивися повний текст Олександр Холод: що може чекати на мікрофінансові організації (МФО) та позичальників через п'ять років.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 13:59
Олександр Холод: що може чекати на мікрофінансові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Олександр Холод: що може чекати на мікрофінансові організації (МФО) та позичальників через п'ять років.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:00
Уважаемый Александр,Ваше стремление к улучшению финансовых услуг для населения дают надежду о соблюдении всеми МФО Законов Украины.....Но к сожалению я и моя семья столкнулась с абсолютным беззаконием со стороны именно Вашего МФО. Несмотря на предоставленные документы подтверждающие что мы являемся военнослужащими Ваши сотрудники доказывают нам,что Закон Украины "О социальной защите военнослужащих и членов их семей" на Ваше МФО не распространяется,Закон "О коллекторской деятельности" тоже для Ваших сотрудников пустой звук.Ваш сотрудник Ткаченко Андрей открыто заявил о том что разбирательство растянут на 3-4 года....Вот и возникает мнение о том что Вы говорите об одном а Ваши сотрудники делают абсолютно другое....
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