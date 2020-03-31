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Олександр Холод: що може
чекати на мікрофінансові...

Олександр Холод: що може чекати на мікрофінансові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:59

Олександр Холод: що може чекати на мікрофінансові...

Пропонуємо до обговорення:
Ринок фінансових установ за останні три роки значно зріс.

Дивися повний текст Олександр Холод: що може чекати на мікрофінансові організації (МФО) та позичальників через п'ять років.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:00

Уважаемый Александр,Ваше стремление к улучшению финансовых услуг для населения дают надежду о соблюдении всеми МФО Законов Украины.....Но к сожалению я и моя семья столкнулась с абсолютным беззаконием со стороны именно Вашего МФО. Несмотря на предоставленные документы подтверждающие что мы являемся военнослужащими Ваши сотрудники доказывают нам,что Закон Украины "О социальной защите военнослужащих и членов их семей" на Ваше МФО не распространяется,Закон "О коллекторской деятельности" тоже для Ваших сотрудников пустой звук.Ваш сотрудник Ткаченко Андрей открыто заявил о том что разбирательство растянут на 3-4 года....Вот и возникает мнение о том что Вы говорите об одном а Ваши сотрудники делают абсолютно другое....
dibaalla1975
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:05

закрыть эту контору надо
tutik-mutik
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