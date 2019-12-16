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Експрезидента "Укрбуду" зняли з рейсу в Лондон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:18
Пропонуємо до обговорення:
Колишнього нардепа Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень, зняли рейсу при спробі вильоту з України 20 січня.
Дивися повний текст Експрезидента \"Укрбуду\" зняли з рейсу в Лондон
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Додано: Пон 20 січ, 2020 13:19
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