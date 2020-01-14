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Банки зобов’язали розкривати
повну вартість споживчого...

Банки зобов’язали розкривати повну вартість споживчого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:41

Банки зобов’язали розкривати повну вартість споживчого...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк змінив підхід, за яким банки розраховуватимуть вартість споживчого кредиту.

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