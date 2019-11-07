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Коболєв розповів, завдяки
чому Україна припинила...

Коболєв розповів, завдяки чому Україна припинила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:20

Коболєв розповів, завдяки чому Україна припинила...

Пропонуємо до обговорення:
У березні 2014 року уряд поставив "Нафтогазу" завдання домогтися від "Газпрому" справедливої ​​ціни на газ, оскільки на той момент діяла кабальна норма попереднього режиму "бери або плати". Сподіваючись на тодішню слабкість України, "Газпром" відкинув справедливі вимоги і висунув неприйнятні претензії.

Дивися повний текст Коболєв розповів, завдяки чому Україна припинила купувати газ у Росії.
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