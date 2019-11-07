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Коболєв розповів, завдяки чому Україна припинила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:20
Пропонуємо до обговорення:
У березні 2014 року уряд поставив "Нафтогазу" завдання домогтися від "Газпрому" справедливої ціни на газ, оскільки на той момент діяла кабальна норма попереднього режиму "бери або плати". Сподіваючись на тодішню слабкість України, "Газпром" відкинув справедливі вимоги і висунув неприйнятні претензії.
Дивися повний текст Коболєв розповів, завдяки чому Україна припинила купувати газ у Росії
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