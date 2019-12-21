Українцям перерахували платіжки за тепло

Додано: Пон 20 січ, 2020 16:16

ну в Харькове так пересчитали , что никто и не заметил. Теплосети написали ,что они в убытке и сравнивать надо не с ноябрем , а с декабрем прошлого года . «Люди не поняли, от какой стоимости считать. Они считают, что в декабре должны были получить платежи меньше*на 30%, чем в ноябре. И это неправильно, потому что в декабре температура воздуха ниже и потребление тепла всегда больше. И постановление Кабмина гласит, что мы должны сделать перерасчет услуг по отношению к нормативу декабря. А потребители просто не те суммы сравнивают и не видят перерасчета», – разъяснил Сергей Андреев.



Он добавил, что в декабрьских квитанциях за услуги теплоснабжения расписано, как был произведен перерасчет.



Сергей Андреев подчеркнул, что в связи с пересмотром стоимости услуг само КП понесло значительные убытки, поскольку тепло для населения у ТЭЦ-5, которая является частной компанией, «Харьковским теплосетям» пришлось покупать не по сниженной, а по полной стоимости.