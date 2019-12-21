У 124 містах України здійснили перерахунок платіжок - нарахування за тепло та гарячу воду знизили до 30%.
Дивися повний текст Українцям перерахували платіжки за тепло.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 15:36
Українцям перерахували платіжки за тепло
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям перерахували платіжки за тепло.
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:36
При таких температурах на вулиці без зниження ціни на газ малаб бути знижена платіжка на 30% і ще врахувати зниження ціни на газ 20%. Були б морози -20 і більше градусів ніхто нічого не перераховував би. Брехуни і тільки!
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:15
649Sasha При такой температуре уменьшается расход тепла, что ведёт к уменьшению счёта за вашу площадь. При этом, еще, уменьшают цену гигакалории, что так же, уменьшит счёт.
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:16
ну в Харькове так пересчитали , что никто и не заметил. Теплосети написали ,что они в убытке и сравнивать надо не с ноябрем , а с декабрем прошлого года . «Люди не поняли, от какой стоимости считать. Они считают, что в декабре должны были получить платежи меньше*на 30%, чем в ноябре. И это неправильно, потому что в декабре температура воздуха ниже и потребление тепла всегда больше. И постановление Кабмина гласит, что мы должны сделать перерасчет услуг по отношению к нормативу декабря. А потребители просто не те суммы сравнивают и не видят перерасчета», – разъяснил Сергей Андреев.
Он добавил, что в декабрьских квитанциях за услуги теплоснабжения расписано, как был произведен перерасчет.
Сергей Андреев подчеркнул, что в связи с пересмотром стоимости услуг само КП понесло значительные убытки, поскольку тепло для населения у ТЭЦ-5, которая является частной компанией, «Харьковским теплосетям» пришлось покупать не по сниженной, а по полной стоимости.
Додано: Пон 20 січ, 2020 17:23
Вранье! В Запорожье фактическая цена отопления выросла. За теплый декабрь стало процентов на 30 больше, чем за холодный ноябрь. Но поступили как в супермаркете - сначала цену удвоили, а потом с нее показали 30% скидки. Профан де*** погоняет, но людям не смешно. (((
Додано: Пон 20 січ, 2020 17:45
вранье еще какие, или нам что-то намахлевали, квартира 62кв.м., за ноябрь пришло 650грн, а за декабрь 1400грн! Стоит счетчик на дом. Если сравнивать с ноябрем( так как зимы нету, на улице что в ноябре что в декабре фактически одинаковая температура была!!!!) то платеж выше на 750 грн!
Да, если сравнивать с декабрем 2018года получилось на 300 грн меньше, но тогда на улице были морозы и снега. Так какое снижение тогда? По стоимости в том году на квитанции указывали 1600грн за 1Гкал, в этом 1795 грн за 1Гкал!!!
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