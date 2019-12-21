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Українцям перерахували
платіжки за тепло

Українцям перерахували платіжки за тепло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:43

  hno3 написав:Raymond У меня площадь такая же. Счетчик на доме. Декабрь - 2000. За 1400 я бы радовался.

Аналогично. Вранье и популизм. Франковск -10% выделено жирным шрифтом в платежке, но топили так, что вышло аналогично прошлому году за 65м - 2100.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:20

Уважаемый президент чем скорее вы прекратите монитизация льготной категории населения а также и субсидии вы скорее прекратите разбазаривать бюджетные деньги и установите жёсткий контроль оплаты льгот за коммунальные услуги со стороны отдела левобережного соц. Защиты в городе Днепр. Удачи вам.
chernovatn56
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