Українцям перерахували платіжки за тепло

Аналогично. Вранье и популизм. Франковск -10% выделено жирным шрифтом в платежке, но топили так, что вышло аналогично прошлому году за 65м - 2100.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 13:43
Аналогично. Вранье и популизм. Франковск -10% выделено жирным шрифтом в платежке, но топили так, что вышло аналогично прошлому году за 65м - 2100.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 14:20
Уважаемый президент чем скорее вы прекратите монитизация льготной категории населения а также и субсидии вы скорее прекратите разбазаривать бюджетные деньги и установите жёсткий контроль оплаты льгот за коммунальные услуги со стороны отдела левобережного соц. Защиты в городе Днепр. Удачи вам.
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