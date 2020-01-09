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У Харкові знизили тарифи
на опалення і гарячу воду

У Харкові знизили тарифи на опалення і гарячу воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:51

У Харкові знизили тарифи на опалення і гарячу воду

Пропонуємо до обговорення:
У Харкові знижені тарифи на опалення і гарячу воду. Про це заявив мер міста Геннадій Кернес, повідомляє прес-служба Харківської міськради.

Дивися повний текст У Харкові знизили тарифи на опалення і гарячу воду.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:52

Брехня! тариф не изменился. как ьыло 39 гр за 1м2 в октябре так и осталось в январе. А где снижение? Ура Гончаруку.!
vat56
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