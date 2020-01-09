У Харкові знижені тарифи на опалення і гарячу воду. Про це заявив мер міста Геннадій Кернес, повідомляє прес-служба Харківської міськради.
Дивися повний текст У Харкові знизили тарифи на опалення і гарячу воду.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:51
У Харкові знизили тарифи на опалення і гарячу воду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Харкові знизили тарифи на опалення і гарячу воду.
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:52
Брехня! тариф не изменился. как ьыло 39 гр за 1м2 в октябре так и осталось в январе. А где снижение? Ура Гончаруку.!
Додано: Пон 20 січ, 2020 17:53
Re: У Харкові знизили тарифи на опалення і гарячу воду
Так снизили ст-ть гигакаллории, а вот кол-во гигакаллорий накинули))))
|