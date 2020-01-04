В Електронному кабінеті водія з’явилася нова безкоштовна послуга.
Дивися повний текст В Електронному кабінеті водія з’явилася нова безкоштовна послуга.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 січ, 2020 18:05
В Електронному кабінеті водія з’явилася нова безкоштовна...
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Дивися повний текст В Електронному кабінеті водія з’явилася нова безкоштовна послуга.
Додано: Пон 20 січ, 2020 18:05
Давно пора, необходимо еще сделать подобное в сервисном центре, при обращении
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