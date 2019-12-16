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В Раду подали законопроєкт
"Маски-шоу стоп-3"

В Раду подали законопроєкт "Маски-шоу стоп-3"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:06

В Раду подали законопроєкт "Маски-шоу стоп-3"

Пропонуємо до обговорення:
Законопроєкт №2740.

Дивися повний текст В Раду подали законопроєкт \"Маски-шоу стоп-3\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:06

Будет честный белый бизнес, то не будет масок шоу,
bklochok
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