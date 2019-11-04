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Turkish Airlines розпродає квитки в Стамбул
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 18:07
Пропонуємо до обговорення:
Turkish Airlines почала розпродаж авіаквитків в обидва кінці з міст України в Стамбул.
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R2
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Додано: Пон 20 січ, 2020 18:08
Дешево это по 300 грн., а не от 3 тыс,
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bklochok
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