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Turkish Airlines розпродає
квитки в Стамбул

Turkish Airlines розпродає квитки в Стамбул
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:07

Turkish Airlines розпродає квитки в Стамбул

Пропонуємо до обговорення:
Turkish Airlines почала розпродаж авіаквитків в обидва кінці з міст України в Стамбул.

Дивися повний текст Turkish Airlines розпродає квитки в Стамбул.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:08

Дешево это по 300 грн., а не от 3 тыс,
bklochok
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