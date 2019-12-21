Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили різницю між пільгами та субсидіями на комуналку.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 20:27
У Мінсоцполітики пояснили різницю між пільгами та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили різницю між пільгами та субсидіями на комуналку.
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:27
для справки льготы это депутатам, партократам, прокурорам и так далее.....
когда пенсия 200000 и выше........ а льготы у кого пенсия от 1600....
и не надо дурить народ....
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