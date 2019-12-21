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У Мінсоцполітики пояснили
різницю між пільгами та...

У Мінсоцполітики пояснили різницю між пільгами та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:27

У Мінсоцполітики пояснили різницю між пільгами та...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили різницю між пільгами та субсидіями на комуналку.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:27

для справки льготы это депутатам, партократам, прокурорам и так далее.....
когда пенсия 200000 и выше........ а льготы у кого пенсия от 1600....
и не надо дурить народ....
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