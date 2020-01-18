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Apple контролює більш ніж половину ринку TWS навушників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 21:42
Пропонуємо до обговорення:
Дослідницька компанія Strategy Analytics опублікувала звіт про стан ринку повністю бездротових навушників (TWS) за підсумками 2019 року.
Дивися повний текст Apple контролює більш ніж половину ринку TWS навушників (інфографіка)
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