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Економіст назвав умову, за якої пенсіонери України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 січ, 2020 22:05
Пропонуємо до обговорення:
Про необхідність введення багаторівневої пенсійної системи в Україні йдеться давно. Вчені та експерти давали такі рекомендації ще на початку 2000-х. А на державному рівні це питання підіймалося років 10 назад. Однак далі розмов справа поки не йшло.
Дивися повний текст Економіст назвав умову, за якої пенсіонери України житимуть заможно
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Додано: Пон 20 січ, 2020 22:05
"Экономист назвал условие, при котором пенсионеры Украины будут жить БОГАТО"
"накопительные пенсии – это “длинные” и ДЕШЕВЫЕ деньги в экономике"
Один я вижу противоречие ?
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lwa
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Додано: Пон 20 січ, 2020 22:06
Экономика не работает....
Производство стоит
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Додано: Пон 20 січ, 2020 23:59
lwa, никакого противоречия. Пенсионеры будут жить богато. Просто не все, а только такие, которые и сейчас не бедствуют. Остальным, если годовая инфляция была процентов 30, может из расчёта в 4% что-то и отдадут. А может и сошлются на государственную необходимость вложения всего фонда во что-нибудь. Как уже говорят про коммуникации на капремонт которых расходы были заложены в тариф их использования изначально и десятилетиями честно всеми уплачивались.
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