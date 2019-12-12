"Наші гроші" з посиланням на результати торгів від 20 грудня в системі "Прозорро"
Дивися повний текст ЧАЕС замовила утилізацію тисяч акумуляторів, ламп і моніторів за 1 копійку.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 22:33
ЧАЕС замовила утилізацію тисяч акумуляторів, ламп і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЧАЕС замовила утилізацію тисяч акумуляторів, ламп і моніторів за 1 копійку.
Додано: Пон 20 січ, 2020 22:33
Учитывая, что в остальном мире утилизаторы *платят* за возможность утилизировать подобный мусор, например, автомобильные аккумуляторы скупают по 250-500 грн за штуку в зависимости от емкости, да ещё и с самовывозом, то даже 1 копейка - это перебор.
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