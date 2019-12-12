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ЧАЕС замовила утилізацію
тисяч акумуляторів, ламп і...

ЧАЕС замовила утилізацію тисяч акумуляторів, ламп і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:33

ЧАЕС замовила утилізацію тисяч акумуляторів, ламп і...

Пропонуємо до обговорення:
"Наші гроші" з посиланням на результати торгів від 20 грудня в системі "Прозорро"

Дивися повний текст ЧАЕС замовила утилізацію тисяч акумуляторів, ламп і моніторів за 1 копійку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:33

Учитывая, что в остальном мире утилизаторы *платят* за возможность утилизировать подобный мусор, например, автомобильные аккумуляторы скупают по 250-500 грн за штуку в зависимости от емкости, да ещё и с самовывозом, то даже 1 копейка - это перебор.
drpass
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