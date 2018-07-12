RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
Деньги под залог недвижимости

Деньги под залог недвижимости
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 23:10

Деньги под залог недвижимости

Деньги от частного инвестора под залог недвижимости: квартиры, дома, офиса, здания.
Выдаем займы по всей Украине: Киев, Львов, Харьков, Днепр, Винница, Житомир, Одесса, Николаев, Херсон, Чернигов.
Есть возможность перекредитования займа от другого инвестора на суму больше, если позволяет Ваш залог.
Процентная ставка от 2% в месяц.
Срок займа от 1 года до 5 лет.
Наполнение займа до 60% от рыночной стоимости.
Работаем по договору займа и ипотеки! Не переписываем на себя ваше имущество.
Документы для рассмотрения:
- право собственности;
- технический паспорт;
- фотографии;
- документы на землю.
Звоните, пишите на почту, работаем без выходных. Без предоплат.
Телефон для звонков 0689800522 Юля, на нем Viber и WhatsApp, Телеграмм, звоните, пишите в любое время.
ylia_finans
 
Повідомлень: 79
З нами з: 25.06.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нужны срочно деньги помогите! 1 ... 10, 11, 12
Anonymous » П'ят 25 лис, 2011 21:41
113 47721
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 21:23
afanasva_maryana20
Ищу инвестора в сфере недвижимости
ptah » Вів 24 гру, 2019 16:55
0 1087
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2019 16:55
ptah
Есть адекватные условия кредита под залог депозита для физ?
proftpd66 » Чет 12 лип, 2018 15:02
0 1033
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лип, 2018 15:02
proftpd66

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.