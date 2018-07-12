Деньги под залог недвижимости

Деньги от частного инвестора под залог недвижимости: квартиры, дома, офиса, здания.
Выдаем займы по всей Украине: Киев, Львов, Харьков, Днепр, Винница, Житомир, Одесса, Николаев, Херсон, Чернигов.
Есть возможность перекредитования займа от другого инвестора на суму больше, если позволяет Ваш залог.
Процентная ставка от 2% в месяц.
Срок займа от 1 года до 5 лет.
Наполнение займа до 60% от рыночной стоимости.
Работаем по договору займа и ипотеки! Не переписываем на себя ваше имущество.
Документы для рассмотрения:
- право собственности;
- технический паспорт;
- фотографии;
- документы на землю.
Звоните, пишите на почту, работаем без выходных. Без предоплат.
Телефон для звонков 0689800522 Юля, на нем Viber и WhatsApp, Телеграмм, звоните, пишите в любое время.