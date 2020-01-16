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Bitcoin може
повернутися до $8500

Bitcoin може повернутися до $8500
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 02:06

Bitcoin може повернутися до $8500

Пропонуємо до обговорення:
Загальна капіталізація ринку криптовалют досягла 237,7 млрд доларів.

Дивися повний текст Bitcoin може повернутися до $8500.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 02:07

Значить треба купляти
kizino
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