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Bitcoin може повернутися до $8500
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 січ, 2020 02:06
Пропонуємо до обговорення:
Загальна капіталізація ринку криптовалют досягла 237,7 млрд доларів.
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R2
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Додано: Вів 21 січ, 2020 02:07
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kizino
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