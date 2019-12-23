Про це повідомляє передає Державна фіскальна служба.
Дивися повний текст Борг зі сплати ЄСВ не є податковим боргом - ДФС.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 07:23
Борг зі сплати ЄСВ не є податковим боргом - ДФС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борг зі сплати ЄСВ не є податковим боргом - ДФС.
Додано: Вів 21 січ, 2020 07:23
И тот кто миллион зарабатывает и тот кто минималку не каждый месяц зарабатывает - все платят налог с минималки. Маразм. В Европе куда мы якобы бы стремимся прогрессивный налог и в ссср был прогрессивный. А у нас нищие должны платить налоги, а богатые нет. Налоги должны быть - процент от дохода и прогрессивные.
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