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Борг зі сплати ЄСВ не є
податковим боргом - ДФС

Борг зі сплати ЄСВ не є податковим боргом - ДФС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 07:23

Борг зі сплати ЄСВ не є податковим боргом - ДФС

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє передає Державна фіскальна служба.

Дивися повний текст Борг зі сплати ЄСВ не є податковим боргом - ДФС.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 07:23

И тот кто миллион зарабатывает и тот кто минималку не каждый месяц зарабатывает - все платят налог с минималки. Маразм. В Европе куда мы якобы бы стремимся прогрессивный налог и в ссср был прогрессивный. А у нас нищие должны платить налоги, а богатые нет. Налоги должны быть - процент от дохода и прогрессивные.
olenagryb
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:07

Леночка, это не чистый доход. Это на 1 млн гривен можно продать семечек на рынке. А из этого миллиона в карман пойдет максимум 10 процентов.
nikolas1555
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:59

>>> Борг зі сплати ЄСВ не є податковим боргом - ДФС
Потому, что это "внэсок" а не налог. Но всеравно спасибо, Кэп!
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:11

olenagryb
А Вам відома різниця між доходом та прибутком?
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:14

  olenagryb написав:И тот кто миллион зарабатывает и тот кто минималку не каждый месяц зарабатывает - все платят налог с минималки. Маразм.

1.Чукча -читатель. Для вас же написали что есв не налог
2. Вот зачем я плачу есв я не знаю, потому как дожить до пенсии ещё нужно, а деньги отдаю сейчас и не верю что они вернутся мне пенсией.
kulasov
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